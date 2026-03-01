Inder rechaza trato discriminatorio de Estados Unidos a equipo cubano de beisbol

El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) rechazó este domingo el trato discriminatorio de Estados Unidos contra la delegación que representará a Cuba en el VI Clásico Mundial de Beisbol.

“Constituye el más reciente acto de agresión contra nuestro pueblo y su deporte nacional”, enfatiza la nota, que publicamos a continuación.

Trato discriminatorio de Estados Unidos contra el equipo cubano de beisbol es parte de su agresión contra nuestro país

La negativa de visas por parte del gobierno de los Estados Unidos a ocho miembros de la delegación de Cuba que asistirían al VI Clásico Mundial de Beisbol constituye el más reciente acto de agresión contra nuestro pueblo y su deporte nacional.

La decisión pretende obstaculizar y dañar, de manera intencional, la participación y el desempeño del equipo Cuba en tan reconocida competencia beisbolera.

En su afán de dificultar el desarrollo de la actividad deportiva en Cuba, no resultaron suficientes para los Estados Unidos las negativas de visas a deportistas y federativos cubanos para eventos en ese país desde enero de 2025.

Toma ahora una decisión de marcado carácter político, al negar el derecho de la Federación Cubana de Beisbol y Softbol de presentar un equipo en las mismas condiciones que el resto de las naciones participantes.

A pesar de la buena voluntad y de los esfuerzos por parte de las Grandes Ligas de Beisbol y de los organizadores del Clásico para lograr que Cuba asista al evento, resulta evidente que desde el inicio del proceso el gobierno estadounidense ha tenido como propósito crear dificultades y poner trabas a nuestra selección.

De hecho, esta negativa de visado es una acción dirigida también a provocar una potencial decisión de nuestra Federación de no asistir al evento bajo esas condiciones.

La gestión de un equipo competitivo demanda, además del aporte de atletas y entrenadores, el trabajo complementario de ejecutivos y otros especialistas que, en este caso, responden a ámbitos definidos por los propios organizadores.

Mutilar por la vía de la negativa de visado, abusando del privilegio que otorga la condición de sede de este certamen, constituye un acto discriminatorio que expresa desprecio y coloca a Cuba en desventaja en cuanto al desempeño de su equipo.

La selección nacional se vería privada de figuras encargadas de tareas que tributan al rendimiento deportivo, incluido un entrenador de pitcheo, limitando así las posibilidades que deben definirse sobre el terreno, en condiciones iguales, y no supeditadas a las decisiones políticas de un gobierno.

Durante casi setenta años de combate a la agresión de Estados Unidos, el deporte ha sido uno de los sectores más impactados por la política de asedio contra Cuba, por lo que reiteramos nuestro rechazo más enérgico frente a esta decisión.

Las autoridades de los Estados Unidos conocen que el beisbol es parte intrínseca de la historia y el orgullo del pueblo cubano; pero en cualquier circunstancia, el pueblo de Cuba y sus deportistas, seguirán venciendo.

Hace 60 años, el deporte cubano protagonizó la histórica epopeya del Cerro Pelado, cuando el mismo gobierno que hoy nos agrede quiso impedir que Cuba participara en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Juan, Puerto Rico 1966.

Entonces, nuestros atletas entrenaron en el barco, bajo el sobrevuelo de aviones militares de Estados Unidos, pero llegamos a Puerto Rico y vencimos.

Hoy volveremos a llegar a la isla boricua y a las otras sedes del VI Clásico Mundial, con nuestro Patrimonio Cultural, que es el beisbol; y como hace seis décadas, con el mismo espíritu, la misma dignidad y firmeza de siempre.

La Habana, 1 de marzo de 2026

Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

(Tomado de JIT)