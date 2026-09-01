EE.UU. bombardea posiciones de la Guardia Revolucionaria iraní y crece la escalada bélica en la región

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Estados Unidos ha vuelto a bombardear Irán este martes. El Mando Central de EE.UU. ha confirmado que comenzaron a atacar blancos de la Guardia Revolucionaria iraní, argumentando que los golpes se efectúan “después de los recientes intentos de ataques por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz y contra los miembros del servicio estadounidense desplegados en la región”.

Los nuevos ataques estadounidenses se producen poco después del bombardeo de la isla iraní de Larak, ubicada en el estrecho de Ormuz, la noche del pasado domingo. Dichos ataques marcaron la primera ofensiva de Washington contra territorio iraní desde finales de julio.

El objetivo del ataque de EEUU fue impedir la colocación de nuevas minas en Ormuz justo cuando está intentando reabrir, aunque sea parcialmente, el paso marítimo.

El presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que si Estados Unidos intensifica el bloqueo marítimo a sus buques y puertos, Irán responderá militarmente.

Pocas horas después, la Guardia Revolucionaria anunció el lanzamiento de drones y de misiles contra las bases estadounidenses Al Hussein y Al Azraq, ubicadas en Jordania, resultando afectada “infraestructura técnica y de reparación, así como las instalaciones de despliegue de los aviones enemigos”.

(Tomado de RT en Español)