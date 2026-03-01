Premio Nacional de Teatro para el destacado actor Fernando Hechavarría
La Gala de Entrega del Premio Nacional de Teatro a Fernando Hechavarría Gibert, merecido reconocimiento a su destacada trayectoria en las artes escénicas, tuvo lugar este sábado en el Trianón, sede de la Compañía Teatro El Público.
Más que un acto protocolar, música y teatro se adueñaron del escenario central, donde una butaca antigua en el centro daba aparente reposo a la silueta de un César —alusión a Calígula, uno de los memorables personajes de Hechavarría —, al tiempo que se evocaba a seres especiales que sobre esas mismas tablas dieron forma a exitosas puestas y temporadas, como Alexis Díaz de Villegas (1966-2022) y Broselianda Hernández (1964-2020).
Jóvenes actores comenzaron a ocupar el escenario, quizás en señal de consecución de épocas y circunstancias, donde esas mismas historias siempre encontrarán un cuerpo que las haga lucir, sufrir, reír y luchar; franca demostración de que para la figura central de la tarde, se trata de un camino, más que de una profesión.
En las palabras de elogio leídas por dos de esos noveles actores-alumnos, se ponderó la versatilidad que ha distinguido al homenajeado entre sus contemporáneos, confirmando su capacidad de transformación, donde ni el género, ni la edad, ni la procedencia o las circunstancias de los personajes, han sido jamás barreras infranqueables.
Vino el recuerdo dejado en el grupo Teatro Escambray, en la televisión, la pieza Las amargas lágrimas de Petra von Kant —allí mismo, en el teatro—, donde el Maestro de Juventudes (2025) imprimió su verdad sobre cada escena, toma y escenario; la manera en que estudia cada rol, el trabajo de investigación que antecede a los montajes, y el diálogo franco y exigente con el director, los cuales han resultado en caracterizaciones que trascienden la máscara y el vestuario, se dijo.
Sobra el talento en ti, Fernando, pero sabes que el genio sin pautas es caballo desbocado; honras el rigor como forma suprema de respeto a la escena, al proceso y al público; has asumido una ética profesional que te ha guiado durante décadas y que intentas legar con paciencia y severidad amorosa a las nuevas generaciones, añade el elogio.
