Irán advierte que está listo para defender su seguridad nacional e intereses ante cualquier agresión
El vocero de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, declaró este miércoles que tras la prórroga unilateral de un alto el fuego anunciada por Washington, Teherán sigue de cerca la evolución de la situación tanto en el plano militar como político y “adoptará las medidas necesarias y oportunas para proteger sus intereses y su seguridad nacionalesˮ.
El vocero afirmó que el Ejército “se mantiene en estado de alerta y listo para responder de forma decisiva e integral ante cualquier amenaza u hostilidadˮ.
En ese escenario, en el aniversario 47 de su fundación, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) dijo este miércoles que sus tropas están en el máximo nivel de preparación y determinación para continuar el combate contra los enemigos.
“Estamos listos para una confrontación decisiva e inmediata ante cualquier amenaza o repetición de agresiones”, dijo en un comunicado el CGRI.
Aseguró que en una eventual nueva fase del enfrentamiento militar, infligirá “golpes aplastantes e inesperados” contra lo que reste de centros enemigos en la región, y recordó que sus ataques, a lo largo de 100 oleadas de la Operación Promesa Veraz, han causado “graves daños” y un “colapso significativo” en la mayor parte de la infraestructura militar estadounidense e israelí en la región.
En sus declaraciones a la prensa este miércoles, respondiendo a preguntas sobre la solicitud del ministro de Exteriores pakistaní, Mohamad Ishaq Dar, para extender la tregua, el portavoz de la Cancillería iraní agradeció las gestiones diplomáticas de Pakistán para poner fin al conflicto y restablecer la paz en Medio Oriente.
Baqai ha insistido en que “la República Islámica de Irán no inició la guerra y todas sus acciones se enmarcan en el derecho legítimo a la defensa frente las agresiones militares de Estados Unidos y el régimen sionistaˮ.
Irán no ha decidido sobre una próxima ronda negociadora
Sobre una posible nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos, luego del fracaso de la primera ronda celebrada el 10 y 11 de abril en Islamabad, el portavoz de la Cancillería iraní sostuvo que la diplomacia sigue siendo una herramienta clave para salvaguardar los intereses nacionales.
Afirmó que Irán recurrirá a esa herramienta cuando considere que hay condiciones adecuadas y razonables para avanzar en ese sentido y consolidar los logros obtenidos frente a sus adversarios.
En relación con la rendición de cuentas por los daños causados desde febrero a Irán en los ataques de EE.UU. e Israel, Baqai dijo que Teherán utilizará todos los mecanismos disponibles para exigir responsabilidades a los agresores, incluidos procesos legales internacionales, la búsqueda de justicia para las víctimas y la reclamación de indemnizaciones.
Antes, en entrevista con la BBC, Baqai aclaró que Irán aún no ha tomado una decisión sobre si participará o no en la nueva ronda de negociaciones de paz con Estados Unidos que Washington ha dicho se celebrará a finales de esta semana.
“Entramos en las negociaciones con buena voluntad y seriedad, pero la parte negociadora ha mostrado desinterés y falta de buena voluntad”, dijo, añadiendo que “ellos cambian constantemente sus posturas”.
“Nunca dijimos que iríamos y luego incumpliríamos nuestros compromisos, como es habitual en Estados Unidos”, señaló el portavoz y recordó que el cerco marítimo de los puertos de Irán en el estrecho de Ormuz sigue vigente, lo cual es una acción agresiva.
“Disparar y secuestrar un barco comercial iraní no es una conducta de un país que realmente esté en un proceso diplomático serio”, subrayó.
“Hemos dejado claro que si llegamos a la conclusión de que ir a Islamabad es beneficioso para nuestros intereses nacionales, lo haremos. Pero por el momento, aún no se ha tomado una decisión”, dijo.
Teherán comunicó a la parte estadounidense, a través del mediador paquistaní, que su delegación no acudirá a Islamabad este miércoles. De acuerdo con la agencia Tasnim, actualmente no existen perspectivas de participación iraní en las negociaciones.
Irán: Responsabilidad por perturbación económica recae en agresores
La situación actual en el estrecho de Ormuz es consecuencia directa de las violaciones estadounidenses, afirmó este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, en conversación telefónica con su homólogo de Italia, Antonio Tajani.
Araghchi recordó a Tajani los daños ocasionados por las recientes incursiones militares de Estados Unidos e Israel en Irán y subrayó la responsabilidad colectiva de todas las naciones de condenar las “graves violaciones” de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional por parte de los agresores.
El canciller iraní mencionó específicamente los ataques dirigidos contra instalaciones nucleares pacíficas de Irán y criticó a las naciones europeas por su “silencio inaceptable” sobre esas acciones, advirtiendo que hay dobles raseros que están debilitando cada vez más el derecho internacional y socavando el régimen de no proliferación.
En términos de seguridad marítima, Araghchi señaló que, como Estado ribereño del estrecho de Ormuz, Irán ha adoptado las medidas necesarias, de conformidad con el derecho internacional, para proteger su seguridad nacional y recalcó que la responsabilidad de cualquier perturbación resultante para la economía mundial recae directamente sobre los agresores.
“La situación actual en el estrecho de Ormuz es consecuencia directa de la ilegalidad estadounidense y de su agresión militar arbitraria contra un Estado miembro soberano de la ONU”, enfatizó el ministro iraní.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores italiano ha hecho un llamamiento al restablecimiento de la paz y la estabilidad en el Golfo Pérsico, expresando la voluntad de Roma de contribuir al fortalecimiento de la seguridad en toda la región de Asia Occidental.
EE.UU. e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el 28 de febrero. En los primeros bombardeos, fueron asesinados el Líder Supremo, ayatolá Seyed Ali Jamenei, altos comandantes militares, científicos nucleares de alto rango y civiles iraníes, incluidos niños y mujeres, en ataques como el que alcanzó una escuela primera en la ciudad de Minab, donde murieron más de 160 niñas.
En respuesta a ese y posteriores bombardeos que han afectado infraestructuras civiles, incluidas viviendas y hospitales, Irán lanzó la operación de represalia llamada Verdadera Promesa 4, que ha abarcado 100 oleadas de ataques con misiles y enjambres de drones contra objetivos en Israel e instalaciones militares de EE.UU. en la región de Medio Oriente.
Ante el alargamiento de la guerra, Estados Unidos propuso una tregua de dos semanas para negociar, bajo la mediación de Pakistán, y la primera ronde de negociaciones en Islamabad terminó sin acuerdos, tras lo cual el presidente Donald Trump reiteró sus amenazas de atacar puentes e instalaciones energéticas iraníes y decretó un bloqueo marítimo a la nación persa, un acto de guerra que violaba la tregua.
Teherán había reabierto el estrecho de Ormuz a la navegación comercial, bajo autorización y coordinación sus autoridades, pero restringió nuevamente el tráfico a raíz del bloqueo estadounidense, advirtiendo que no volverá a la mesa de negociaciones mientras persista el bloqueo.
La tregua vencía este miércoles, pero Donald Trump anunció una prórroga en una publicación en Truth Social en la que señaló: “Teniendo en cuenta que el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido —lo que no es de extrañar—, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán, se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”.
“Prorrogaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, agregó y ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses mantener el bloqueo marítimo y permanecer preparadas.
Portavoz de la Presidencia: no hay divisiones en liderazgo iraní
Mehdi Tabatabaei, adjunto de comunicaciones en la oficina del presidente iraní, rechazó los informes sobre divisiones entre el liderazgo iraní, un día después de que el presidente estadounidense dijera que extendía el alto el fuego, que vencía este miércoles, para permitir que un Irán «fracturado» propusiera una propuesta unificada.
Sin nombrar al presidente estadounidense, Tabatabaei dijo que el “enemigo” está haciendo “propaganda política” y que la unidad dentro del liderazgo iraní se mantiene “sin precedentes y ejemplar”.
“En lugar de tejer mentiras, deberían cesar su incumplimiento de promesas, acoso y engaño; la puerta a negociaciones basadas en la justicia, la dignidad y la racionalidad, sigue abierta”,escribió en X.
CGRI incautó buques infractores en Ormuz
Irán, que renovó las restricciones en el estrecho de Ormuz luego de entrar en vigor el bloqueo marítimo a puertos y buques iraníes, ha incautado dos buques infractores en esa vía marítima y los ha trasladado a las costas territoriales.
En un comunicado emitido este miércoles, la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) informó que en el marco del control inteligente del estrecho de Ormuz, identificó y detuvo en la mañana dos buques infractores: el MSC-Francesca, vinculado a Israel, y el Epaminodes, que, “sin autorización, con reiteradas infracciones y mediante la manipulación de los sistemas de ayuda a la navegación y poniendo en riesgo la seguridad marítima, intentaban salir de forma encubierta del estrecho”.
ُSegún el informe, los buques fueron trasladados a las aguas territoriales de la República Islámica de Irán para la inspección de su carga, documentos y registros.
La Armada del Cuerpo de Guardianes ha reiterado que cualquier intento de obstaculizar la aplicación de las normativas establecidas por la República Islámica de Irán para el tránsito por Ormuz, así como cualquier actividad contraria al paso seguro por esta vía estratégica, será vigilado de manera constante y enfrentado con medidas firmes y conforme a la ley.
Europa ante escenario energético negativo
Europa tiene ante sí un escenario muy negativo para los próximos meses en relación con el mercado energético, afirmó Dan Jørgensen, responsable de Energía de la Comisión Europea.
Según el funcionario, la situación será desfavorable, incluso en el mejor de los casos, debido a las repercusiones de la guerra contra Irán.
“Incluso si mañana se declara la paz, nos esperan semanas, meses y hasta años difíciles en lo que respecta a los precios de la energía”, señalando que no se han afectado solo los flujos de crudo y gas, sino que la infraestructura energética en Medio Oriente ha sufrido un retroceso que “tardará años en recuperarse”, lo que hará que “los precios se mantengan altos durante bastante tiempo”.
La Comisión Europea anunció la adopción de un paquete de medidas para enfrentar el efecto del conflicto en la generación de energía. El Ejecutivo comunitario coordinará el llenado de las reservas de gas de los Estados miembros para evitar compras simultáneas y elevar precios.
Asimismo, revisará la legislación sobre reservas de petróleo para incluir disposiciones específicas sobre existencias de combustible para aviación.
Estas decisiones ocurren en un contexto de incertidumbre ante la evolución regional, tras el estancamiento de la segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos, prevista en Islamabad, Pakistán.
(Con información de agencias, Al Mayadeen, Al Jazeera e HispanTV)
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