Celebra comunidad Riquelme acto por el Día de los Trabajadores
En la mañana de este miércoles, la Comunidad de Riquelme vivió su desfile comunitario en saludo al Día internacional de la clase obrera. Vecinos y trabajadores de la comunidad, junto a las máximas autoridades del Partido y el gobierno y una representación de trabajadores de los diferentes sindicatos, se sumaron a la caminata, en defensa de la soberanía de la Patria y en rechazo al bloqueo económico que pretende asfixiar el pueblo cubano.
En la jornada, Yarisleidy Corzo, Primera Secretaria de la CTC en el municipio, se dirigió a los trabajadores y reafirmó las sólidas convicciones de la clase obrera, que en medio del más cruel bloqueo, trabaja para producir y prestar servicios y la disposición de encauzar el desarrollo local.
En el acto, el proyecto cultural Alas del Corazón, a través de las artes, rindió tributo a Fidel en su centenario y la jornada también sirvió como espacio para sumar rúbricas de los trabajadores ante la convocatoria «Mi firma por la Patria.
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