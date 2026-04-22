Una firma por la paz, y por el sagrado deber de defender la Patria

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó en la mañana de este miércoles en el acto realizado en la sede de la organización partidista para respaldar el movimiento «Mi firma por la Patria», que se ha convertido en un llamado a cada cubano, ante la amenaza imperial, para apoyar la Revolución y la soberanía.

Cuadros y trabajadores de la sede del Comité Central del Partido firmaron esta iniciativa que ya recorre toda la nación, y que como expresara el Jefe de Estado el pasado 16 de abril en el acto por el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución, debe convertirse en un movimiento nacional e internacional de solidaridad que lleve a cada rincón del planeta la verdad de Cuba, el sufrimiento del pueblo por las acciones de bloqueo y la guerra económica multidimensional, agravada por el cerco energético, lo que califica de genocidio por los niveles extremos de privaciones a los que estamos sometidos todos los cubanos.

Este acto –en el que también participó el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda– se suma a los que están sucediendo en centros de trabajo, comunidades e instituciones, luego de que el 19 de abril, en Playa Girón, el Primer Secretario, y parte de la dirección de la Revolución, estamparan su firma para ratificar la irrenunciable vocación de paz que es esencia de la nación cubana, fraguada en la más profunda convicción de que defendernos no es solo un derecho; es, tal como se plasma en la Constitución, el más grande honor y deber supremo de cada cubano.

Foto: Estudios Revolución

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