Inició Curso Escolar 2026-2027 en Encrucijada

Con un acto efectuado en el parque » José Martí», del poblado cabecera, se inició oficialmente en Encrucijada el nuevo Curso Escolar 2026-2027

La Jornada dio comienzo con una ofrenda floral depositada por estudiantes destacados, al Apóstol y a Fidel, líder histórico de la Revolucion cubana. Posteriormente integrantes del Grupo musical «La colmenita», interpretaron la canción «Un día feliz».

Sonia Camacho Gómez, directora municipal de Educación en Encrucijada destacó:

» Los niños y niñas, adolescentes y jóvenes que hoy ocupan estas aulas, son la fuerza que sostendrá el futuro de la nación. En sus ojos brilla la esperanza, en sus manos se forjarán las obras y en sus corazones late la certeza de que Cuba seguirá siendo libre, soberana y humana».

A pesar de las dificultades que enfrenta el país, los treinta y ocho centros educativos que abarcan toos los niveles de enseñanaza abrieron sus puertas de cara al nuevo período lectivo.

Al respecto Brayan Chaviano Rodríguez, presidente municipal de la FEEM, señaló: » La ciencia, sabiduría y entrega nos guiando en el camino del conocimiento. Agradecemos a nuestros educadores y a nuestras familias que nos apoyan en cada paso y nos enseñan el valor del esfuerzo. Agradecemos a todos los que hacen que tengamos escuelas abiertas, recursos y oportunidades para crecer».

La base material de estudios está completa, mientras la cobertura docente se encuentra al noventa por ciento, por lo que el deficit se suple con maestros y profesores provenientes de otros organismos