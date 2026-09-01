Remedios acoge el inicio del curso escolar 2026-2027 en Villa Clara

✍️📷Manuel Eduardo Jiménez Mendoza

Con la presentación de las bandas rítmicas de las escuelas primarias Frank País y Mártires de Barbados, Remedios acogió este 1 de septiembre el Encuentro Provincial por el inicio del curso escolar 2026-2027 en Villa Clara.

El sonido de los tambores y la alegría de los escolares abrieron la jornada, en la que autoridades educativas, políticas y gubernamentales de la provincia y el municipio dieron paso oficial a un nuevo período lectivo.

Presidieron el acto Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria del Comité Provincial en Villa Clara, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de la provincia.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Sánchez Armas escribió: «Reiniciar el curso escolar no es solo una muestra de que #CubaEstáFirme; es, además, la evidencia de que la educación de las nuevas generaciones cuenta con el respaldo de una voluntad política inquebrantable».

Yamilet Herrera Alfonso, directora provincial de Educación, informó que este 1 de septiembre abrieron sus puertas 696 centros educacionales en el territorio, de ellos 33 con régimen interno y 60 círculos infantiles. La provincia cuenta con una cobertura docente del 90,3 %, un indicador que evidencia desafíos pendientes, pero que permitió garantizar el inicio del curso en los diferentes niveles de enseñanza.

El nuevo período lectivo llega en un contexto complejo para el país, marcado por limitaciones económicas y materiales que también se sienten en el sistema educacional. Aun así, la incorporación y permanencia de los docentes, el acompañamiento de las familias y el respaldo de las comunidades siguen siendo el sostén principal para enfrentar los retos del curso.

En Remedios, la presencia de los estudiantes dio a la ceremonia el sentido que tiene cada regreso a las aulas: maestros y alumnos que vuelven a encontrarse para comenzar otro ciclo de aprendizaje.