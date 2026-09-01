Inició el curso escolar en toda Villa Clara

✍️📷Yiliaynelis Valdés

Comienza septiembre y con él, la algarabía, los sueños e ilusiones de cientos de niños, adolescentes y jóvenes que ingresan a sus aulas para iniciar el nuevo curso escolar 2026-2027.

El acto municipal en la ciudad de Santa Clara tuvo lugar en el Seminternado 28 de Enero, institución que recientemente ha sido objeto de una significativa remodelación y que se perfila como un lugar donde los sueños y aspiraciones de los niños podrán florecer.

Asimismo, la celebración contó con la presencia de autoridades partidistas y del sector educacional del territorio santaclareño.

A pesar del complejo escenario que atraviesa nuestro país, el nuevo curso escolar está lleno de expectativas y esperanzas tanto para educadores como educandos que, juntos, se encuentran listos para enfrentar los retos venideros con la certeza de que cada día en las aulas resulta una oportunidad para aprender y crecer.