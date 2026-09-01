Fiesta del saber en el municipio de Quemado de Güines

La fiesta del saber ya se vive en las veinticuatro instituciones educativas del municipio de Quemado de Güines. Más de dos mil estudiantes de las diferentes enseñanzas se incorporaron a las aulas, que en medio de las complejidades actuales han sido acondicionadas con la cooperación de educadores, trabajadores no estatales y la familia, eslabón fundamental en la formación de las nuevas generaciones.

En medio de los desafíos que impone el curso escolar 2026-2027 el territorio cuenta con las condiciones creadas en sus instalaciones educativas, en correspondencia con la situación actual del país, según declaraciones de Moraima Orrelly González, directora Municipal de Educación, quien además reiteró que se mantienen los programas de estudio y aún en medio de las limitaciones con el transporte el llamado es a lograr mayor presencialidad.

Para esta nueva etapa lectiva el municipio quemadense cuenta con un claustro de profesores altamente preparados conjuntamente con el apoyo de contratas, pero todos comprometidos con la formación y preparación integral de los estudiantes de las diferentes enseñanzas.

El nuevo curso escolar impone grandes esfuerzos para la escuela, la familia y la comunidad; aún así no se renuncia en el territorio quemadense a llevar el saber.