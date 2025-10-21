Fumigación en Consejo popular Calabazar de Sagua

En el Consejo Popular Calabazar de Sagua, de Encrucijada, se llevó a cabo una fumigación extra domiciliaria con camionetas para eliminar los mosquitos trasmisores de las enfermedades.

Por su importancia capital para la salud del pueblo, las operaciones fueron confirmadas por las máximas autoridades del Partido y el Poder Popular en el municipio.

Encrucijada continúa con una difícil situación epidemiológica, por lo que las autoridades sanitarias toman medidas para frenar las enfermedades trasmitidas por los mosquitos.

En el Consejo Popular Calabazar de Sagua, donde existe la mayor trasmisión del Dengue y el Chicungunya, se utilizó la fumigación con camionetas, provistas de un equipo especial para controlar y reducir la cantidad de mosquitos que pueden propagar el virus.

El doctor Yandry Alfonso Chang, subdirector de la Dirección Provincial de de Salud en Villa Clara destacó: “Por las compleja situación epidemiológica de esta área se aprobó la realización de la fumigación extra domiciciliaria en el municipio, donde se crearon todas las condiciones, previamente se realizó el autofocal, se visitaron algunas casas y hoy como estaba planificado se realizó la fumigación extra domiciliaria en el Consejo”.

El Control incluyó una gran parte del Consejo popular, comenzando por las zonas donde se han localizado los focos y continuó por otras, del centro y la periferia del poblado.

El tratamiento que emplea larvicidas o adulticidas es efectivo para matar tanto las larvas de los mosquitos como los mosquitos adultos

Alfonso Chang reconoció la disciplina del pueblo calabaceño: “Reconocer al pueblo de Calabazar por la aceptación que ha tenido por la apertura de las casas y la motivación en este importante proceder que se traduce en salud de nuestro pueblo y bienestar de nuestra familia”.

Este sistema se considera seguro, pues es aplicado por profesionales de control de vectores de la provincia y los productos usados no representan un riesgo para la salud humana ni para el medio ambiente.