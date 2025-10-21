Celebra UNEAC en Villa Clara 46 años de fundada

✍🏻Leonor Esther Martínez/ CMHW

Artistas, escritores, trabajadores del sistema institucional de la Cultura y directivos políticos y gubernamentales disfrutaron la Gala artística que protagonizaron las Artes escénicas y la música.

Este 20 de octubre celebró el Comité Provincial de la UNEAC el aniversario 46 de su fundación.

El espectáculo en la Arche Galería reunió actrices del grupo teatral «Dripy» para interpretar textos que aluden a nuestras esencias, a través de «La quinta angustia y la voz esperanzada», basados en el poemario de Nicolás Guillén y el cuento «Mis dos abuelos», de Luis Cabrera Delgado.

Actrices del grupo teatral «Dripy» ofrecieron un espectáculo vibrante, humano

«El espectáculo tiene esa mezcla de que nos pasamos la vida viajando, de España hacia Cuba, de Cuba hacia España, comentó a la radio Wilfredito Rodríguez, presidente de la Filial de Artes Escénicas. Nos transportó y nos llevó a replantearnos qué somos,qué hacemos y qué debemos hacer por un país mejor. Yo creo que es muy lindo celebrar así el Día de la Cultura, trabajando.Y nos propusimos que el espectáculo fuera muy cubano; por eso el trío «Cacique» ofreció su música cubanísima.»

Del pentagrama cubano fueron las canciones interpretadas por el «Trío Cacique»

Susely Morfa González, Primera secretaria del Partido en Villa Clara, y Diamela López Valdés, su homóloga en Santa Clara, entregaron, también en nombre del Gobierno provincial, un diploma de reconocimiento a Ricardo Riverón Rojas, Presidente del Comité Provincial de la UNEAC, quien llamó a recibirlo junto a él a la querida Marta Anido Gómez Lubián.

«El 5 de octubre de 1979 se crea y se oficializa la UNEAC de Villa Clara, hace ya 46 años. Para mí es mi casa; 27 años estuve como e vicepresidenta de aquí con Tony, Orihuela, con Pedro Méndez. Hemos tenido la satisfacción de participar en cinco congresos de la UNEAC. Es decir que, yo siento como mías las alegrías de las veladas, galas, los concursos, los eventos; los vivo porque me siento parte muy atenta a todo lo que pasa aquí, y los artistas dan todo lo mejor para ella».

Dos veces se había pospuesto la celebración del aniversario 46 y justo en el Día de la Cultura Cubana se hizo efectiva; la mejor demostración de la entrega y sentimiento con el que se defienden las genuinas expresiones de los artistas aquí nacidos.