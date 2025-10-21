Cierre de lujo de la jornada de la cultura cubana en Quemado de Güines

Con un abanico cultural que llevó de la mano a los espectadores por los pasos de la cultura cubana, nacida desde los primeros nativos hasta las diferentes épocas, que fueron forjando la identidad cultural cubana, con sus distintos sonidos, matices y manifestaciones, cerró en el municipio de Quemado de Güines la jornada de la cultura cubana.

Un programa cultural diverso, con la participación de unidades artísticas, instructores de la brigada José Martí y especialistas de la Casa de Cultura Luis Jorge León, se presentó en el emblemático parque Martí, donde se dió la buena nueva del Premio de Cultura Comunitaria en categoría de personalidad a la instructora y directora de la compañía de teatro La Edad de Oro, Dunia Herrera, talentosa instructora de teatro que por décadas ha formado generaciones de niños quemadenses.

Desde este espacio y con la participación de la comunidad, la cultura mostró sus mejores exponentes en la tierra del Guajirigallo y de íconos de la cultura como el destacado cronista y humorista Enrique Núñez Rodríguez.

Una jornada diseñada para el disfrute, con la alegría que se transmiten desde las diversas manifestaciones artísticas y que puso sobre el escenario las más autóctonas esencias de nuestra identidad cultural, cimentada sobre las raíces de un pueblo rebelde y de espíritu indomable que tiene como compromiso preservar el patrimonio cultural de la nación.