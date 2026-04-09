Extensionismo en las Unidades productoras

El campesino César Luis Fernández Díaz, perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios “Tato Madruga”, de Encrucijada, realiza una efectiva labor como extensionista asociado al Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT) de Villa Clara

A la agricultura cubana y en particular a la encrucijadense, le urge encontrar soluciones, para que la producción de alimentos logre sostener el nivel alcanzado, aún en esta época de déficit energético Entre las disposiciones tomadas en Encrucijada se destaca la plantación de variedades de cultivos resistentes a difíciles condiciones climáticas, que se desarrollan bien con el empleo de los fertilizantes foliales y que alcanzan altos rendimientos agrícolas.

En estos momentos es vital la realización del extensionismo entre los productores, y el Ingeniero Cesar Luis Fernández Díaz, campesino de la CCS “Tato Madruga”, en su Finca “El Paraiso”, de tres hectáreas totalmente cubiertas de boniato, yuca, plátanos, frijoles, calabazas y melón, es uno de los líderes de este sistema, que permite la divulgación y la adquisición de clones de variedades de cultivos de alta productividad y resistentes a las difíciles condiciones climáticas.

Urge entonces a la Delegación de la Agricultura y al Buró de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) de la comarca, dónde se agrupan las Unidades Productoras de viandas, trazar una línea de implementación de la plantación de estos cultivos mejorados en las tierras de labor.