Los 1600: emprendimiento familiar que impulsa el desarrollo local en Santa Clara

El Proyecto de Desarrollo Local Servicios Automotrices y Comercialización de Piezas y Partes Los 1600, nacido de un pequeño taller de reparación, destaca en Villa Clara por su aporte económico y su compromiso social .

Hace más de tres años, en el patio de la familia de Adnier Sarduy, inició un pequeño taller de reparación de automóviles, que poco a poco fue creciendo hasta convertirse en un sólido proyecto de desarrollo local. El emprendimiento familiar Servicios Automotrices y Comercialización de Piezas y Partes, conocido como “Los1600”, situado en calle D en el Reparto Virginia, destaca por su crecimiento sostenido, su impacto económico y su compromiso social.

Bajo la coordinación de Adnier Sarduy, el proyecto cuenta actualmente con cerca de 40 trabajadores, entre ellos más de cuatro ingenieros, lo que ha permitido diversificar sus servicios. Además de la reparación de todo tipo de vehículos, la entidad ha incorporado el ensamblaje de motores, que posteriormente son comercializados a través de la empresa Minerva.

El crecimiento y el prestigio de este emprendimiento también se refleja en su cartera de clientes. De los 50 contratos iniciales, hoy acumulan 160 acuerdos con empresas estatales y micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYMES), consolidándose como un actor privado de referencia.

En medio de la actual contingencia energética, Los 1600 ha demostrado su compromiso social a través del uso de forma gratuita de 10 triciclos eléctricos de carga para apoyar la logística de los sistemas de salud y educación en el territorio.

Referente al plano económico, el emprendimiento mantiene una contabilidad certificada. Durante 2025 tuvo un ingreso total de 101 millones de pesos, aporta el 5% al Consejo de la Administración y el10% de sus ventas a la ONAT, lo que demuestra su solidez financiera y aporte al desarrollo local.

A tono con las exigencias actuales, la entidad apuesta por el uso de fuentes renovables de energía en sus operaciones, lo que refuerza su independencia energética. Asimismo, se desempeña como padrino de la Asociación Cubana de Personas en situación de Discapacidad Intelectual (ACPDI), con un notable acompañamiento durante la jornada por el Día Mundial del Síndrome de Down y del Autismo.

De taller familiar a referente productivo, Los 1600 se consolida como un ejemplo de iniciativa, innovación y responsabilidad social en Santa Clara.