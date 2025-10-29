Evalúan evolución y desarrollo del huracán Melissa en oriente

El vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, junto al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, evaluaron hoy desde el Centro de Dirección del Consejo de Defensa Nacional la evolución y desarrollo del huracán Melissa, que impacta con fuerza en varias provincias orientales, informó la Defensa Civil en el perfil de Facebook.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, afirmó también desde sus redes sociales que durante la madrugada mantuvo comunicación constante con los primeros secretarios del Partido en las provincias orientales, aseguró que se conserva el control de la situación y destacó que las medidas preventivas aplicadas resultaron efectivas ante el peor escenario.

El General de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, informó que mantiene comunicación constante con las autoridades de los territorios impactados, y subrayó la necesidad de cumplir las medidas de protección durante la evaluación preliminar de los daños.

En Granma, la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Yudelkis Ortiz Barceló, declaró que se mantienen lluvias intensas en todo el territorio, con mayores afectaciones en Campechuela, Media Luna, Pilón y Niquero, y en Jiguaní, el agua sobrepasó el puente principal.

Beatriz Johnson Urrutia, presidenta del Consejo de Defensa Provincial en Santiago de Cuba, reportó inundaciones en la ciudad cabecera, daños en instalaciones públicas y crecidas de ríos en el poblado de El Cobre, donde brigadas de rescatistas trabajaban para evacuar a diecisiete personas atrapadas en una vivienda.

En Palma Soriano, la presa Charco Mono se desbordó tras acumular más de 150 milímetros de lluvia en menos de una hora, mientras en Contramaestre la carretera hacia Los Negros quedó anegada, y en Segundo Frente y San Luis se registraron inundaciones que mantienen incomunicadas varias comunidades.

El Ejército Oriental precisó que recibió medios anfibios del Ejército Central para apoyar las operaciones de rescate, y el Consejo de Defensa Provincial de Camagüey abanderó la brigada Ignacio Agramonte de la Región Militar para apoyar la recuperación en las provincias orientales.

Las autoridades enfatizaron en que la prioridad es proteger la vida de las personas y que las próximas horas serán decisivas para la seguridad de la población y la evaluación de los daños.