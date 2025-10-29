AVISO DE CICLÓN TROPICAL No. 24.

HURACÁN MELISSA.

Melissa transita sobre la ciudad de Contramaestre

La región central del huracán Melissa en las últimas horas se ha movido sobre la provincia de Santiago de Cuba. El ojo del huracán se localizó sobre la ciudad de Contramaestre, donde se reportó una calma durante aproximadamente 35 minutos (entre las 4:40 am y las 5:15 am). La interacción de este sistema con tierra lo ha continuado debilitando, pues sus vientos máximos sostenidos han disminuido hasta 185 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central es de 960 hectoPascal. Sin embargo, continúa siendo un huracán de gran intensidad, categoría tres en la escala Saffir-Simpson.

A la seis de la mañana, la región central del huracán Melissa se localizó por los radares cubanos en los 20.4 grados de latitud Norte y los 76.1 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 20 kilómetros al sur de San Germán, a 45 kilómetros al suroeste de Guaro y a 75 kilómetros al sur-suroeste de Banes, todas estas localidades pertenecientes a la provincia de Holguín. Melissa continúa moviéndose al nordeste, con una velocidad de traslación de 19 kilómetros por hora.

En las próximas 12 a 24 horas se espera que el huracán Melissa siga debilitándose ligeramente en su interacción con tierra, mientras continúa moviéndose con un rumbo próximo al nordeste y similar velocidad de traslación. La región central de Melissa transitará sobre Holguín, saliendo al mar en la mañana por las inmediaciones del municipio Banes.

Las áreas de lluvias asociadas a este huracán afectan la región oriental de Cuba, las que han llegado a ser fuertes e intensas en algunas localidades. En las últimas tres horas se registran acumulados de 124 milímetros en la estación meteorológica de Contramaestre, Santiago de Cuba. Estas precipitaciones continuarán durante el paso de Melissa con acumulados entre 200 y 450 milímetros en las próximas 24 horas, principalmente en zonas montañosas.

Los vientos en la mayor parte de la región oriental se mantendrán con fuerza de tormenta tropical, con velocidades entre 70 y 119 kilómetros por hora, con rachas superiores. Se reportan hasta el momento rachas de vientos de 187 kilómetros por hora en la estación meteorológica de Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba, 110 kilómetros por hora en la estación meteorológica de Jamal, Guantánamo y 108 kilómetros por horas en la estación de Puerto Padre, Las Tunas. Los vientos huracanados continuarán sobre Santiago de Cuba y Holguín durante la mañana de hoy. Se mantendrán las fuertes marejadas con olas entre 4,0 y 6,0 metros en los mares al sur de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, las que se incrementarán a alturas de hasta 8 metros en la madrugada, con inundaciones de moderadas a fuertes en zonas bajas de este litoral. Con el avance de Melissa sobre el oriente del país se incrementarán las fuertes marejadas en el litoral norte de la región oriental, desde Guantánamo hasta Camagüey durante la mañana, con inundaciones de moderadas a fuertes en zonas bajas de este litoral.

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este huracán de gran intensidad.

El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las nueve de la mañana.

A. Justiz/ A. Varela.

