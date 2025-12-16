Evaluación situación de Encrucijada ante las lluvias

Ante las lluvias ocurridas en las últimas horas, las autoridades de Encrucijada mantienen alertas ante la posibilidad de que prosiga la ocurrencia de estas.

Desde la tarde, noche y la madrugada, en Encrucijada llueve, por lo que en el Consejo de defensa municipal se realizan análisis relacionados con la posibilidad de que persistan las lluvias y la observación de los niveles del río Sagua la Chica, que se constituye en el mayor peligro para los Consejos Populares de El Santo y La Sierra.

El rio ha aumentado ligeramente su nivel, aunque no ofrece peligro alguno para la población de los asentamientos.

En el Centro de Gestión y Reducción de Riesgos y Desastres del municipio, se monitorea constantemente los niveles del cauce, a través de la información recibida desde los puntos de alerta, así como el de los embalses que afectan directamente al municipio, las presas Minerva y la Quinta.



Según el grupo del Centro de Gestión y Reducción de Riesgos, la presa La Quinta se encuentra en vertimiento y la Minerva por debajo del 60 por ciento su capacidad por lo que hasta el momento las lluvias resultan favorables, aunque ante la posibilidad de que sigan ocurriendo precipitaciones sobre todo en las zonas montañosas del Escambray se prevé la posibilidad de realizar evacuaciones de pobladores de las zonas más bajas del municipio.