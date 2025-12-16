A más de un 70% marcha campaña vacunación contra papiloma humano en VillaClara

La campaña de inmunización contra el virus del papiloma humano (VPH), con la vacuna VPH-CECOLIN, marcha el Villa Clara a un 74,2 %.

Hasta la fecha en el territorio se han inmunizado 2418 niñas de un universo de 3248.

Según la licenciada Yusimí Pedraza Sánchez, jefa del programa de vacunación, los municipios a la vanguardia en la campaña son Cifuentes y Encrucijada, con más del 90 % de cobertura, mientras el resto marcha entre el 75 y 90 %, siendo Ranchuelo el más rezagado.

Entre las causas que han retrasado la campaña de vacunación están la circulación de arbovirosis y el cumplimiento de la edad en niñas que no alcanzan los 9 años de edad.

La vacuna VPH-CECOLIN contra el papiloma humano ha sido muy bien acogida por la familia villaclareña, la cual reclama que se extienda a otras edades e incluso a los varones, como una forma de protección segura antes de iniciar las relaciones sexuales.

Este inmunógeno de fabricación china y avalado por la Organización Mundial de la Salud, demostró alta efectividad en la prevención del 99 % de los casos de cáncer cérvico-uterino.

La campaña que inició a finales del mes de octubre, se extenderá hasta el mes de enero de 2026 en los 37 vacunatorios habilitados en la provincia.

La VPH-CECOLIN constituye otro logro de la salud cubana al incorporarla al Programa Nacional de Inmunización, como una garantía para la salud sexual y reproductiva de las futuras mujeres.