El Che y su Columna 8 vuelven a tomar Santa Clara

📸 cortesía de la UJC de Villa Clara

Este sábado, el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara, donde reposan los restos del hombre que liberó está ciudad, recibió a un grupo de pioneros de todos los municipios villaclareños y una representación de la hermana provincia de Cienfuegos, quienes protagonizarán hasta el venidero día 30, la tradicional Toma Simbólica a Santa Clara, organizada cada año por la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí en el territorio.

Con el uniforme verde olivo de los heroicos guerrilleros y el color rojo y azul de sus pañoletas, los pequeños reeditarán los momentos más importantes de la batalla definitiva para alcanzar el triunfo del primero de enero de 1959, liderada por el Comandante argentino-cubano.

El recorrido comenzará como es habitual en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, lugar donde Guevara estableciera su Comandancia en la región, antes de iniciar el ataque a los puntos estratégicos para derribar a la dictadura de Fulgencio Batista, entre ellos la Loma del Capiro, principal elevación de la urbe, el entonces Edificio de Obras Públicas, hoy sede del Comité Provincial del PCC, así como los cuarteles militares y estaciones de policía que dominaban la ciudad, entre otros edificios administrativos y gubernamentales.

En el Complejo Escultórico, conocido por los santaclareños como la Plaza del Che, altar sagrado de la Patria, los pequeños intercambiaron con su director Reday René Armas Álvarez, un hombre que describe con pasión cada detalle del lugar y quien explicó a los presentes el significado histórico de la Toma de Santa Clara, batalla considerada como una de las más arriesgadas y brillantes estrategias militares del siglo XX.