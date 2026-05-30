Anuncian próxima Olimpiada del Deporte en Villa Clara

Con 32 disciplinas y más de 560 competidores, la Olimpiada del Deporte Villaclareño por el Atleta Mayor se inaugurará el próximo 2 de junio a las 9:00 a.m. en el Parque Vidal de Santa Clara.

La cita se extenderá hasta el día 6 del mismo mes, cuando se realice la ceremonia de clausura en la plataforma central de la Avenida Sandino.

Durante cinco jornadas, el evento congregará a los 567 atletas de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) que residen en el municipio de Santa Clara, en las categorías escolar y juvenil.,

Además de los anfitriones, la competencia contará con la participación especial de invitados provenientes de los distintos municipios de la provincia. Se trata de atletas de las categorías pioneril, social y escolares, que se sumarán a esta fiesta deportiva para enriquecer el nivel de los encuentros y fomentar la integración entre las diferentes divisiones del deporte villaclareño.