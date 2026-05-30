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Anuncian próxima Olimpiada del Deporte en Villa Clara

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Con 32 disciplinas y más de 560 competidores, la Olimpiada del Deporte Villaclareño por el Atleta Mayor se inaugurará el próximo 2 de junio a las 9:00 a.m. en el Parque Vidal de Santa Clara.

La cita se extenderá hasta el día 6 del mismo mes, cuando se realice la ceremonia de clausura en la plataforma central de la Avenida Sandino.

Durante cinco jornadas, el evento congregará a los 567 atletas de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) que residen en el municipio de Santa Clara, en las categorías escolar y juvenil.,

Además de los anfitriones, la competencia contará con la participación especial de invitados provenientes de los distintos municipios de la provincia. Se trata de atletas de las categorías pioneril, social y escolares, que se sumarán a esta fiesta deportiva para enriquecer el nivel de los encuentros y fomentar la integración entre las diferentes divisiones del deporte villaclareño.

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La víspera, el jefe de estado se reunió con el vicepresidente cubano, Salvador Valdés, quien asistió a la sesión plenaria del V Foro Económico Eurasiático en Astaná, la capital de Kazajstán. «Tenemos pleno conocimiento de lo que pasa en el entorno de nuestro país amigo. Estamos dispuestos a hacer por Cuba cuanto esté a nuestro alcance y cuanto la situación permita», dijo Lukashenko a su interlocutor. El presidente belaruso prometió acatar religiosamente los acuerdos con Cuba. «En caso de que tengan propuestas adicionales, estamos dispuestos a considerarlas», añadió. El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autorizaba aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba y declaró el estado de emergencia debido a la supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta medida exacerbó la escasez de combustible en la isla, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación

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