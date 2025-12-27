Celebra Villa Clara aniversario 67 del Triunfo de la Revolución

✍🏻Aimeé Díaz Quesada

📸Ramón Barreras

El municipio Placetas acogió el acto provincial por el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución Cubana, una jornada de reafirmación histórica y reconocimiento al aporte de instituciones, territorios y personalidades al desarrollo de la provincia.

La ceremonia estuvo presidida por el General de División Ramón Pardo Guerra, Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil; Susely Morfa González, Primera Secretaria del Partido Comunista de Cuba en Villa Clara; y Milaxy Yanet Sánchez Armas, Gobernadora de la provincia.

Como parte de las actividades iniciales, las máximas autoridades depositaron una ofrenda floral en el Monumento a la toma de Placetas por el Che, acción que rememora el hecho histórico ocurrido el 23 de diciembre de 1958, cuando las fuerzas revolucionarias lideradas por Ernesto Che Guevara liberaron esta localidad villaclareña.

Posteriormente, el General de División, junto a las autoridades provinciales, recorrió una exposición instalada en el parque Casallas, donde se mostraron los principales renglones económicos del municipio de Placetas, reflejo del quehacer productivo y social del territorio.

Durante el acto fueron reconocidos combatientes que formaron parte del proceso revolucionario, iniciado el 26 de julio de 1953 y que alcanzó su victoria definitiva el 1ro de enero de 1959. En otro momento de la jornada, el Consejo Provincial del Poder Popular otorgó la condición de Hijo Ilustre de Villa Clara al General de División Ramón Pardo Guerra, en reconocimiento a su trayectoria y aportes al país.

Asimismo, recibieron distinciones entidades de la administración pública, organizaciones y formas de gestión no estatal de la provincia, por su labor sistemática y resultados en el desempeño diario.

De manera especial, se reconoció la labor de los presidentes y vicepresidentes de los Consejos de Defensa de los municipios de Sagua la Grande y Cifuentes, por su actuación durante las recientes e intensas lluvias que provocaron inundaciones en esas localidades.

En ese contexto, se otorgó el Sello Villa Clara con Todos a la Presidenta del Consejo Popular Mariana Grajales, del municipio de Cifuentes, y al Presidente del Consejo Popular Sitiecito, de Sagua la Grande, por su desempeño ante la situación climatológica.

También fue conferida la distinción Personalidad Distinguida, por más de 35 años de trabajo, al Director General de la Empresa Constructora Militar #3, mientras que la Empresa Electromecánica de Villa Clara recibió el Escudo de Armas de la provincia, por su labor sostenida durante 15 años de manera ininterrumpida.

Como cierre del acto, fueron distinguidos los 13 municipios de Villa Clara, en reconocimiento a su contribución al desarrollo económico y social del territorio.⁩