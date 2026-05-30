Unicef reporta 77 niños muertos o heridos en una semana por ataques de Israel en Líbanop

Tomado de Cubadebate /

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunció este sábado que 77 niños murieron o resultaron heridos en Líbano durante los últimos siete días debido a la ofensiva israelí, mientras el presidente libanés Joseph Aoun urgió a Estados Unidos a lograr un alto el fuego.

El portavoz de Unicef, Ricardo Pires, declaró:

“En total, en los últimos siete días, 77 niños murieron o resultaron heridos. Esto significa que durante la última semana, en Líbano, cada 24 horas han muerto o resultado heridos 11 niños en promedio”.

La presidencia de Líbano transmitió al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que el alto el fuego es un paso esencial para cualquier avance diplomático en el proceso que facilita Washington.

El funcionario de la Casa Blanca reiteró el compromiso de su país de «continuar con sus esfuerzos para consolidar los resultados de las reuniones anteriores».

El ejército israelí mató a 3 355 personas entre el 2 de marzo y el 29 de mayo, según el ministerio de Salud libanés.

En las últimas 24 horas, los ataques israelíes mataron a 31 personas e hirieron a 68 en territorio libanés.

En Adloun fallecieron ocho ciudadanos sirios, entre ellos varios niños, al tiempo que el ejército israelí emitió una nueva orden de evacuación para seis localidades.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (prófugo de la Corte Penal Internacional), confirmó que sus “fuerzas han cruzado el Litani y han avanzado hacia las posiciones dominantes”.

“También estamos operando en Beirut y en el valle de Becá, a lo largo de todo el frente, y estamos asestando duros golpes a Hezbollah”, aseguró durante una visita a sus tropas en Líbano.

El gobierno de Irán condenó los brutales ataques contra Líbano y afirmó que:



“el gobierno estadounidense es considerado cómplice y socio de todos los crímenes del régimen sionista en Líbano, la Palestina reocupada y toda la región”.

Por su parte, Hezbollah reivindicó ataques con «dos artefactos explosivos contra una excavadora D9 y un vehículo militar pertenecientes al ejército enemigo israelí en la zona de Al-Baraka”.

Altos mandos militares israelíes y libaneses se reunieron en Washington en conversaciones calificadas como “productivas” por un funcionario estadounidense.

El subsecretario de Defensa para Política, Elbridge Colby, afirmó en X: