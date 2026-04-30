El Canciller cubano aseguró que la Isla no representa una amenaza para EE. UU.

«Es absurdo que el Departamento de Estado alegue que Cuba, un país en desarrollo, relativamente pequeño y sometido a una guerra económica brutal, pueda significar una amenaza para la mayor potencia militar, tecnológica y económica del mundo».

Así lo afirmó este miércoles, por medio de la red social X, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, quien agregó, además, que: «Cuba es un país pacífico que no agrede a otros, no permite que su territorio se use contra otros y tiene un historial limpio contra el terrorismo, el crimen internacional organizado y la violencia», como ha querido demostrar –sin éxito ni argumentos– el gobierno de la nación norteña.

Insistió el jefe de la Diplomacia cubana en que esa información es conocida tanto por el gobierno estadounidense, como por sus agencias de seguridad y defensa. «No se consigue fabricar pretextos con argumentos tan débiles y falaces», aseveró.

Es absurdo que el Departamento de Estado alegue que #Cuba, un país en desarrollo, relativamente pequeño y sometido a una guerra económica brutal, pueda significar una amenaza para la mayor potencia militar, tecnológica y económica del mundo.