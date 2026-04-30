Alistan villaclareños la Plaza del Che para otra demostración de amor a Cuba este Primero de Mayo

Desde hace varias jornadas, la avenida de los desfiles es testigo del sudor convertido en alegría y sacrificio voluntario; Juan Carlos Peña Ojeda, trabajador de la Constructora Militar, expresó que para él resulta un honor aportar su granito de arena y confesó la emoción que siente al ver culminada la colocación de las banderas gigantes que adornan la explanada.

Asimismo, Zaida González Fariña, quien acumula 23 años dedicados al mantenimiento de las áreas verdes de la plaza, el cuidado del entorno, la belleza y la higiene del lugar, realizó un llamado a que todos los trabajadores se sumen a la celebración en un sitio tan significativo.

«Cada año nos esmeramos para que todo salga mejor», explicó Francisco Ramas Suárez, jefe de taller de la Empresa de Propaganda, quien detalló que montan plataformas, equipos de audio y embellecen cada rincón de la plaza con el objetivo de que cuando el pueblo acceda encuentre todo correcto.

«Esta es una de las tareas más importantes que asumimos, siempre la cumplimos con respeto y con amor», afirmó.

E la Plaza del Che, otra demostración de amor a Cuba. Fotos del autor.

Las labores de pintura corren por cuenta de Nelson Marín Chaviano, quien detalló que se están refrescando todas las áreas que muestran desgaste para que el resultado final sea de buena calidad; «para nosotros es aportar a la Revolución, este es un deber de cada cubano», sentenció.

Maglin del Sol Martínez, secretaria general de la CTC en Villa Clara, explicó que este Primero de Mayo adquiere una significación especial al coincidir con el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz; desfilar en la plaza junto al Che con unidad, colorido y entusiasmo, afirmó, constituye una muestra fehaciente del respaldo popular al proceso revolucionario que él inició, y sobran razones para demostrar que la Patria se defiende.

La dirigente sindical adelantó que en la concentración estarán representados todos los sectores y actores económicos, como muestra de complementariedad en el modelo cubano; las mipymes, los trabajadores por cuenta propia, los proyectos de desarrollo local, los jubilados, los pensionados y el pueblo en general cantarán a la vida y a la Patria, reafirmando que nuestra tierra se defiende.

Con banderas, plataformas, jardines impecables y pintura fresca, la Plaza de la Revolución Comandante Ernesto Che Guevara se alista para otro Primero de Mayo histórico, en el que los trabajadores villaclareños demostrarán una vez más su disposición a defender la Patria y respaldar las conquistas de la Revolución en un contexto de desafíos y agresiones externas.