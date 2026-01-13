En Encrucijada existe una educación sobre agricultura urbana medioambiental, que tiene en cuenta los conocimientos y las experiencias de profesionales y productores.

El técnico en Sanidad vegetal, Berto Orosco Echevarría, recibió la tarea, por parte de la Dirección de la Agricultura Urbana en el municipio, de asesorar a los productores y a los jóvenes estudiantes de los círculos de interés de agronomía, respecto a la producción de alimentos en tiempos de contingencia energética.

El experto señala: “Hemos asesorado a los estudiantes de los círculos de Interés, a los maestros y a todod los compañeros que vienen a preguntarnos y a ganar conocimientos. Yo siempre les digo que lo que lo que se le haga a los cultivos debe ser con amor y dedicación, hay que esmerarse sobre todo con las hortalizas que son muy delicadas y llevan muchos requerimientos desde la selección de las semillas hasta el cuidado de las plantas que hay que protegerlas de las malas hierbas y sobre todo de los hongos. Hay que utilizar los productos de forma preventiva, sobre todo los ecológicos, como la cal muerta y la tabaquina”.

Para esta labor educativa Berto dispone de su parcela de 4,5 cordeles de área, totalmente cubierta, donde siembra frijoles, ajo, acelga, lechugas, ají, tomates, plátanos, limoneros y una variedad de caña cristalina la que pretende reproducir en otras espacios del Consejo Popular, todo cultivado con labores manuales.

Entre los métodos agroecológicos que transmite el especialista se encuentra el uso de la lombricultura como abono orgánico así como la aplicación de los bio fertilizantes y bioestimulantes producidos por el ICIDCA (Instituto Cubano de Investigación de los Derivados de la Caña de Azúcar)