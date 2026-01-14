Leopardos de Villa Clara noquearon a los Toros camagüeyanos en la Serie Nacional de Béisbol

Los Leopardos de Villa Clara, atrincherados en su estadio Augusto César Sandino, noquearon hoy 15-3 a los Toros camagüeyanos y se colocaron muy cerca de asegurar su pase a la postemporada de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Con 38 triunfos en su bitácora, los también llamados Azucareros necesitan apenas un par de victorias más para desplazar del último asiento de clasificación a los Vegueros de Pinar del Río, en el tren que está a punto de partir hacia la gran fiesta del béisbol cubano.

Tras siete éxitos en línea, la tropa de Ramón Moré ha vuelto a hacer soñar a la Ciudad Naranja, que semanas atrás había perdido las esperanzas de ver a su equipo luchar por la corona nacional.

En el desafío de hoy los locales aprovecharon un error de la defensa rival y el descontrol del abridor Riquelme Odelín —que concedió par de boletos con las bases repletas— para marcar dos carreras en la misma primera entrada.

Un batazo de vuelta entera de Leonardo Montero con dos compañeros en circulación en el tercer episodio amplió la diferencia para los Leopardos, enloqueció a los fanáticos y les arrancó un suspiro a los pinareños que estaban siguiendo el juego por las ondas radiales.

La fiesta no se detuvo: Osmán Carucho conectó su séptimo triple de la contienda para reafirmarse como líder en ese departamento, empujar otra y sacar del montículo al derrotado Odelín.

En el cuarto acto, con Dayán Navas en la lomita, los felinos fabricaron un paquete de cuatro carreras, fletadas por dobletes de Yuri Fernández y Ariel Díaz, y una más en el quinto por una base por bolas con los ángulos congestionados.

Los camagüeyanos sacaron bandera blanca en el séptimo, cuando Saikel Águila pegó un cohete impulsador y Cristian Moré un jonronazo con dos a bordo que decretó el fuera de combate.

La victoria fue a la cuenta de Randy Cueto, quien firmó una apertura de seis apartados con ocho ponches propinados y tres anotaciones permitidas, dos empujadas por imparables de Leonel Moas Jr. y una por bambinazo de Yosbel Pérez.

Mañana Villa Clara volverá a enfrentarse a los Toros en el Sandino y, de salir airosos, cerrarían esta fase contra los Tigres de Ciego de Ávila en busca del ansiado pasaje a la postemporada. Una derrota en cualquiera de esos duelos abriría las puertas a los Vegueros, que siguen expectantes en la tierra del mejor tabaco del mundo.