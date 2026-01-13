Firma Presidente cubano Libro de Condolencias en Homenaje a los héroes y mártires de Venezuela y Cuba

El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez firmó este martes el Libro de Condolencias en Homenaje a los héroes y mártires de Venezuela y Cuba, que ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía de esa hermana nación.

En la embajada de Venezuela en La Habana, el mandatario escribió:

«Gran dolor e indignación provocó en el pueblo cubano el vil y criminal ataque a la hermana Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores».

«Expresamos nuestras genuinas y sentidas condolencias, y el homenaje revolucionario a las mujeres y hombres de Venezuela y a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron sus vidas en defensa de Venezuela, en defensa de Cuba, en defensa de América Latina y el Caribe».

«Ante las amenazas del Imperio yanqui ratificamos nuestra lealtad al legado de nuestros próceres, de Fidel y de Chávez».

«Honor y gloria a nuestros héroes. ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos! ¡Hasta la victoria siempre!»

Participaron Esteban Lazo, presidente de Asamblea Nacional, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central, Emilio Lozada García y el embajador Orlando Maneiro.

En el Libro, abierto desde el viernes pasado hasta este martes, han firmado autoridades cubanas, miembros del Cuerpo Diplomático y nuestro pueblo, conmocionado desde la madrugada del 3 de enero por el ataque criminal y secuestro del presidente Maduro y su compañera Cilia.