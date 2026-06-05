Trabajadores agroazucareros se crecen en tiempos difíciles

Tomado de CMHW /

El sector agroazucarero villaclareño, a pesar de su deteriorado estado, cuenta con trabajadores que ni en los momentos más difíciles, como los actuales, reniegan a su estirpe.

A propósito, en su discurso del 16 de julio de 1962, en el acto de entrega de diplomas a los obreros más destacados en la zafra, efectuado en la playa de Varadero, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz dijo: «Hay que ponerse en el corazón de un trabajador», refiriéndose a aquellos humildes hombres, palabras que mantienen su total vigencia.

Y así es, la solidaridad hace milagros en estos tiempos donde colectivos de trabajadores realizan acciones que siembran esperanzas y engrandecen su dignidad.

Trabajadores de diferentes entidades estatales y cooperativas (UBPC y CPA) del sector en toda la geografía villaclareña se suman en tareas de saneamiento, limpieza, higienización y transformación de barrios y comunidades.

Asimismo, en otro gesto solidario que engrandece su orgullo azucarero y potencia su responsabilidad social, colaboran en la entrega de alimentos, atención a adultos mayores y familias vulnerables, como una manera especial para seguir construyendo la Patria.

En resumen, en medio de tantas limitaciones, la solidaridad hace milagros y demuestra, como lo patentizan los agroazucareros de Villa Clara, que, juntos, todo es posible.