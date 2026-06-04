Destaca Villa Clara por investigaciones medioambientales.

Como consecuencias de las afectaciones por el cambio climático las temáticas medioambientales han estado siempre en las estrategias gubernamentales lideradas por los máximos líderes históricos de la Revolución.

En el marco de la jornada por la celebración nacional por el medio ambiente Villa Clara destaca por la aplicación y resultados de varias estrategias encaminadas a la protección de los diferentes ecosistemas del territorio en los que también ha tenido gran impacto los programas asociados al plan Turquino y a la Tarea Vida, definidos por el General de Ejército Raúl Castro.

Al respecto la doctora María del Carmen Velázquez, se refiere a la importancia que ha tenido la creación del Plan Turkino para los pobladores del maciso montañoso Guamuhaya teniendo en cuenta los valores naturales e histórico que representan las montañas para el pueblo cubano.

Apuntó la doctora Velázquez,que el mayor aporte de Raúl Castro al tema medioambiental fue la conceptualización, elaboración y desarrolo de los escenarios de peligros, riesgos y vulnerabilidades del ecosistema costero al 2050 y al 2100,surgiendo así el plan de enfrentamiento al cambio climático, conocida como la Tarea Vida.

Estas estrategias medioambientales concebidas desde las praxis de los investigadores cubanos ha tenido gran impacto en la región del caribe, siendo un referente para los países insulares.

En este sentido la delegada del CITMA en Villa Clara, enfatizó que Cuba ha llevado estas experiencias a otras naciones al tiempo que han sido expuestas en diversas convenciones internacionales.

Son estas y otras razones por las que Villa Clara ontinua siendo de las abanderadas en el país por mas de 15 años consecutivos en el desarrollo y aplicación de los programas medio ambientales concebidos por los lideres históricos de la Revolucion.