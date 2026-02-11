Salud Pública y Transporte: mantener servicios vitales en Villa Clara

📸 Emma Rodríguez/CMHW

✍🏻 Abel Falcón/ CMHW

Autoridades de Salud Pública y de Transporte comparecieron este miércoles en el espacio Radio Revista Doblevé, de CMHW, en cadena provincial de Radio, para explicar las medidas que adoptan en estos sectores para mantener la vitalidad de sus servicios en un escenario de bloqueo energético por parte del gobierno de los Estados Unidos.

La Dra. Leidy Saray Rodríguez Hernández, directora general de Salud en la provincia, explicó las principales medidas que responden al principio de preservar los servicios esenciales ante la actual contingencia energética.

El representante del ministro del Transporte en Villa Clara, Juan Carlos Ferriol informó las alternativas que se implementan ante el desabastecimiento de combustible, provocado por el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.