Díaz-Canel visita centro de protección social en Villa Clara

✍🏻Aimé Díaz Quesada

El presidente de la República de Cuba y primer secretario del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel, visitó este viernes el Centro de Protección Social “William Darias”, institución dedicada a la atención de personas en condición de deambulantes, como parte de su recorrido por la provincia de Villa Clara.

Durante el encuentro, el mandatario conoció de primera mano el funcionamiento y los resultados del programa social que se implementa en la instalación.

En un intercambio con Maraiky León Iglesias, jefa del Departamento Provincial de Prevención, Asistencia y Seguridad Social, se explicó al Presidente el protocolo de atención integral que reciben los ingresados. Al arribar al centro, con capacidad para 60 personas, los individuos pasan por un riguroso proceso de identificación y un análisis clínico inicial. Inmediatamente se les brindan servicios básicos como alimentación y aseo personal, restableciendo así condiciones elementales desde el primer momento.

La directiva detalló que desde julio a la fecha, el centro ha acogido a 43 personas. Actualmente residen 30, mientras que las restantes ya han recibido soluciones personalizadas tras una evaluación de grupos multidisciplinarios.

“Los casos se estudian de manera individual. Las soluciones han sido diversas: algunos han sido reintegrados a sus núcleos familiares en diferentes municipios, otros fueron trasladados a sus provincias de origen, y un grupo fue derivado a hogares de ancianos u hospitales psiquiátricos, según sus necesidades específicas”.

El presidente también se interesó por las condiciones infraestructurales del centro, así como los servicios especializados del mismo. De igual forma, sostuvo en intercambio con los personas que reciben atención en la institución.

Por su parte, la primera secretaria del PCC en la Provincia, Susely Morfa González, explicó que el centro se enfoca en la rehabilitación y reinserción social. De igual forma resaltó que durante su estancia, los beneficiarios participan en un programa de actividades coordinado con el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) y la Dirección Provincial de Cultura, lo que contribuye a su bienestar físico y mental.