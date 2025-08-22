Visita Presidente cubano Proyecto de Desarrollo Local La Victoria

El último punto del recorrido del presidente cubano fue el Proyecto de Desarrollo Local La Victoria, del joven productor Manuel Antonio Delgado Moya, ubicado en carretera central banda Placetas, kilómetro 306 (Ochoita).

Este proyecto, surgido en el 2019, se dedica a la producción de alimentos y piensos animal con materia prima ciento por ciento cubana.

Aquí destacan la producción de cerdos, gallinas semirústicas, peces, huevos, codorniz y cinco productos cárnicos ciento por ciento naturales y elaborados en el centro de elaboración del proyecto.

Aquí el mandatario cubano recibió una explicación del coordinador del proyecto sobre el proceso productivo y de los principales destinos de la producciónes, entre ellos las empresas estatales, puntos de ventas en Santa Clara, personas vulnerables de la comunidad, pacientes oncológicos, hogares maternos y de ancianos, así como 67 donantes de sangre, a quienes le garantizan un módulo proteico mensual.

De igual forma Díaz-Canel se interesó por las materias primas y el sistema de atención a los trabajadores, al tiempo que felicitó a este colectivo, hoy de referencia en el país como PDL.

La Victoria, con 13 trabajadores logra utilidades mensuales por el encima de los 500 mil pesos y un salario promedio de 25 mil pesos mensuales.

Tiene previsto la construcción de un centro de elaboración de alimentos cárnicos para niños celíacos, siendo el primero del país.