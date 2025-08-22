Visita presidente cubano sitios de interés económicos y sociales en Santa Clara 

El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, realiza este viernes una visita de trabajo en varios sitios de interés económicos y sociales del municipio de Santa Clara.

El primer punto de la visita del mandatario cubano fue la UEB Fábrica de Fusibles y Desconectivos, entidad cuyo objeto social es la producción de medios y dispositivos para la Unión Eléctrica Nacional.

Juan Carlos Valdés Recio, director de la UEB, explicó que en la fábrica ha experimentado una recuperación durante los últimos meses a partir de la diversificación de su carpeta de productos, entre los que destacan la producción de fusibles de mediana y alta tensión, la calibración y certificación de medios de protección para los trabajadores de la UNE, así como calibración y recuperación de metrocontadores.

Acompañado por Susely Morfa González, primera secretaria del Partido en Villa Clara, y Milaxiy Yanet Sánchez Armas, gobernadora, Díaz Canel Bermúdez realizó un recorrido por las diferentes áreas de la fábrica.

En intercambio con trabajadores y directivos se interesó por las condiciones de trabajo, el uso de la ciencia en los procesos tecnológicos, la disponibilidad materias prima y la vinculación de los estudiantes del IPI Lázaro Cárdenas al centro.

De igual forma el Presidente indagó por la capacidad productiva de la fábrica, en la actualidad con una recuperación de 100 transformadores mensuales, cifra que se puede incrementar hasta 200 a partir de la incorporación de un horno y dos máquinas de enrollado previstos para los próximos meses.

Está fábrica villaclareña única que produce fusibles en el país y pionera hace tres meses en la recuperación de tranformadores y metrocontadores de la región central produce además puentes de aterramiento para los parques fotovoltaicos ,entre otras producciones alternativas .

Está visita a Santa Clara constituye parte de los recorridos mensuales que realiza el presidente cubano a Villa Clara para constatar las iniciativas y estrategias de trabajo que se desarrollan en el territorio para impulsar la economía en medio de un contexto económico e internacional abverso.