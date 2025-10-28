Desde Encrucijada, el homenaje al Héroe de Yaguajay

El pueblo de Encrucijada rindió tributo a Camilo Cienfuegos, en el aniversario 66 de su desaparición física.

Como cada 28 de octubre, el pueblo desarrolló una marcha para llevar flores hasta el río, las que simbólicamente llegarán hasta el mar, donde reposa El señor de la vanguardia.

«Una flor para Camilo», se nombró el homenaje que estuvo encabezado por la máxima dirección del Partido y el Poder Popular en Encrucijada, un pueblo que convirtió la Jornada en un acto de amor, solo repetible cada 28 de Octubre, cuando la imagen de Camilo se multiplica en cada uno de los encrucijadenses que lo recuerdan como el Héroe de Yaguajay o el Hombre del sombrero alón.