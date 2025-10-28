Cargando ahora
, ,
Etiqueta

Asiste Díaz-Canel a homenaje a Camilo Cienfuegos

1028 dc homenaje a camilo

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, asiste hoy al acto central por el aniversario 66 de la desaparición física del Comandante Camilo Cienfuegos.

El acto político-cultural, en la Plaza de la Revolución, cuenta con la presencia de miembros del Buró Político, veteranos de la Revolución y una amplia representación del pueblo, que reafirmó el juramento de mantener viva la herencia del Héroe de Yaguajay.

1028-dc-homenaje-a-camilo2 Asiste Díaz-Canel a homenaje a Camilo Cienfuegos

Entradas relacionadas

Publicar comentario

Puede que te hayas perdido