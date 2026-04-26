Desarrollan agroferia municipal en Encrucijada

Cada fin de semana el pueblo de Encrucijada acude a la feria agropecuaria municipal, donde se ofertan productos alimenticios y de otras necesidades, a precios más factibles que en otros espacios.

La Feria se consolida como el espacio semanal donde la población accede a servicios básicos de alimentos, como granos, viandas y hortalizas, a precios significativamente más bajos que los del resto de la semana. Este esquema replicado en numerosos territorios del país, prioriza el abastecimiento popular directo, al tiempo que alivia la presión sobre los mercados minoristas estatales y privados.

Aunque una parte de las unidades productoras confluyen en estas citas, diversas estrategias buscan que otras formas de gestión (Cooperativas no agropecuarias, patios familiares y fincas subordinadas) asuman progresivamente el suministro a los mercados de proximidad y placitas comunitarias. De este modo se pretende descentralizar la oferta y acercar los víveres a los barrios más distantes.

En esta edición la Feria exhibió una variedad aceptable de productos aunque los precios aún distan de ser ideales. El reto sigue siendo que resulten compatibles con el bolsillo de los encrucijadenses, en un contexto inflacionario donde el control de los márgenes comerciales resulta clave.

No obstante se extrañó en particular la presencia del carbón vegetal, un recurso cuyo costo aún podría reducirse para competir con ventaja en calidad y precio. En medio de la crisis energética que afecta al país, este combustible se ha vuelto prioritario para las familias pues el ciclo alimenticio no se cierra hasta que los alimentos llegan al plato, listos para el consumo.

Finalmente para que el esfuerzo productivo tenga pleno significado social, sería imprescindible transformar la Feria en una gran fiesta popular, incorporando a los espacios aledaños manifestaciones de la cultura local, música, teatro y artes plásticas, Lograrlo exige la colaboración de todas las instituciones del municipio, y este pueblo heroico, habituado a sobreponerse a las carencias, bien se merece este estímulo.