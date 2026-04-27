Cepal reduce previsión de crecimiento para América Latina y el Caribe en 2026

La Cepal revisó hoy a la baja el Producto Interno Bruto (PIB) regional para este año y pronosticó un 2.2 por ciento, frente al 2.3 estimado en diciembre.

Un comunicado publicado este lunes por la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Chile advierte que el resultado obedece a un entorno externo más complejo que el anticipado a finales de 2025.

Este está caracterizado por mayores tensiones geopolíticas, condiciones financieras restrictivas y el resurgimiento de presiones inflacionarias a nivel global.

Según el organismo de la ONU, el menor dinamismo se observa de manera generalizada y, de concretarse, la región completaría cuatro años consecutivos con tasas cercanas al 2.3 por ciento, lo cual evidencia un patrón de baja capacidad para crecer.

Por áreas, América del Sur registraría 2.4 por ciento en 2026, por debajo del 2.9 en 2025. Esto refleja una desaceleración en la mayoría de las economías de la subregión.

En América Central el PIB sería de 2.2 en 2026 respecto a 2.3 del pasado año.

Mientras, en el Caribe de habla inglesa o neerlandesa el crecimiento esperado para 2026 es de 5.6 por ciento, ligeramente superior al 5.5 de 2025.

Este resultado está influenciado por el alto desempeño que se espera en Guyana, pero si se excluyera dicho país, el promedio regional esperado sería de 1.2, en comparación con el 2.0 de 2025, señala la Cepal.

En resumen, la Comisión Económica estima que en 24 de los 33 países de la región se desaceleraría el PIB en 2026, mientras que solo siete mostrarían un mayor dinamismo.

Recuerda el organismo que, durante los primeros cuatro meses del presente año, el aumento de las tensiones geopolíticas y el conflicto bélico en Medio Oriente elevaron la incertidumbre global y la volatilidad en los mercados financieros y de materias primas.

En particular, el precio del petróleo en las tres primeras semanas de abril se ubicó un 74 por ciento por encima del valor promedio de diciembre de 2025, generando presiones inflacionarias globales y encareciendo los costos de producción y transporte.

A esto se suma el aumento de los costos de los alimentos a nivel global, y una desaceleración del crecimiento de algunos de los principales socios de la región, como la Zona Euro, China e India, así como un menor dinamismo del comercio internacional.

Ante este escenario global incierto, la Cepal considera que ampliar la movilización de recursos internos y externos y fortalecer la gobernanza son factores fundamentales para impulsar políticas que dinamicen la inversión, aumenten la productividad y fortalezcan la resiliencia macroeconómica.