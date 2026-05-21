Hechos y no palabras son las respuestas que Cuba y el mundo reclaman

Tomado de Granma/

El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, denunció este miércoles la continuidad del bloqueo petrolero y energético impuesto por Estados Unidos contra Cuba y rechazó las declaraciones que responsabilizan únicamente al Gobierno cubano de las dificultades que enfrenta el país.

El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, denunció este miércoles la continuidad del bloqueo petrolero y energético impuesto por Estados Unidos contra Cuba y rechazó las declaraciones que responsabilizan únicamente al Gobierno cubano de las dificultades que enfrenta el país.

A través de la red social X, el mandatario afirmó que «ahora dicen cínicamente que no existe bloqueo petrolero a Cuba, que todo lo que sufre nuestro pueblo es culpa del Gobierno cubano».

El Jefe de Estado aseguró que quienes sostienen esa postura «mienten una y otra vez sin ningún pudor, con una desfachatez alarmante, sin presentar una sola evidencia que sustente sus afirmaciones».

Díaz-Canel señaló que las limitaciones económicas y materiales que enfrenta la Isla son consecuencia de las acciones dirigidas a impedir el acceso del país a recursos financieros y energéticos.

En ese sentido, recordó la vigencia de la orden ejecutiva emitida el 29 de enero de 2026 por el Gobierno estadounidense, la cual –subrayó– penaliza con aranceles a cualquier nación que suministre combustible a Cuba.

Asimismo, cuestionó las restricciones que mantiene el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre los envíos de combustible hacia la Isla mediante actualizaciones sistemáticas de sus regulaciones.

«Solo mentes muy retorcidas podrían negar ante el mundo ese castigo colectivo que se ejerce contra todo un pueblo y ya se va convirtiendo en acto de genocidio», expresó Díaz-Canel.

El Presidente sostuvo, además, que históricamente Estados Unidos ha recurrido a guerras y acciones de exterminio «sobre la base de la mentira».

En su mensaje reiteró el reclamo de Cuba para el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington.

«Hechos y no palabras son las respuestas que Cuba y el mundo reclaman. Quiten el bloqueo y vamos a ver a cómo tocamos», concluyó.