Cuba propone transformar las relaciones de propiedad y la planificación económica

Tomado de Cubadebate /

Al presentar ante los diputados el informe sobre las propuestas de transformaciones económicas y sociales, el primer ministro Manuel Marrero Cruz expuso un amplio conjunto de medidas orientadas a reconfigurar las relaciones de propiedad, perfeccionar el sistema de planificación económica y redimensionar el sector presupuestado, como parte del proceso de actualización del modelo económico.

Transformaciones en las relaciones de propiedad

En este eje se propone ratificar la propiedad social sobre los medios de producción fundamentales, al tiempo que se avanza en el fortalecimiento de formas de gestión no estatal. Asimismo, se plantea permitir la compra de acciones de empresas estatales por parte de personas jurídicas y naturales, tanto nacionales como extranjeras, así como autorizar la venta de activos estatales a estos mismos actores económicos.

De igual forma, se incluye la puesta en marcha de un programa de inversiones que facilite la participación de empresas cubanas, incluidas aquellas vinculadas a residentes en el país y en el exterior. También se reconoce el crecimiento legítimo del patrimonio financiero y material de las personas jurídicas y naturales, garantizando a la vez los derechos laborales y sociales, y evitando prácticas de explotación indiscriminada del trabajo.

Transformaciones en el sistema de planificación económica

En el ámbito de la planificación, se propone perfeccionar los procesos de diseño a corto, mediano y largo plazos, con énfasis en los equilibrios macroeconómicos, e incorporar las actividades de las formas de gestión no estatal en los programas de desarrollo hasta 2030, tanto a nivel nacional como local.

Asimismo, se plantea la transición hacia un modelo de planificación financiera, en el que el Estado deje de realizar la distribución física de recursos, otorgando mayor espacio a los mecanismos de mercado. Se prevé, además, mantener los balances fundamentales de la economía —como energía, alimentos y divisas— como elementos esenciales de diagnóstico, así como ampliar los límites de aprobación de inversiones mediante una mayor descentralización y el aprovechamiento de las capacidades propias.

Sector presupuestado

En lo referido al sector presupuestado, las propuestas incluyen el redimensionamiento de la Administración Central del Estado, con posibles cambios en la estructura y funcionamiento de los ministerios. De igual forma, se plantea redimensionar las estructuras y plantillas de las administraciones locales, en función de una mayor eficiencia organizativa y del uso racional de los recursos públicos.