Desde Villa Clara, vidas dedicadas a los bosques

Tomado de CMHW /

A pocas horas del Día del Trabajador Forestal, que se conmemora cada 21 de junio a nivel mundial, hombres y mujeres que han hecho del monte su oficio y su vida celebraron en Villa Clara una jornada dedicada a quienes, desde los viveros y las montañas, mantienen viva la tradición forestal en la región central del país.

Rosany Benítez Escobar, a sus 62 años, repasa una trayectoria de más de tres décadas en la Empresa Agroforestal; Licenciada en Economía, llegó en 1987 y nunca más se fue.

«Me enamoré de este lugar —confesó— durante mi paso por el área de recursos humanos, encontré mi mayor satisfacción en el contacto directo con los trabajadores del campo, compartiendo almuerzos en el monte o participando en las tareas más sencillas; tirarme arriba de un bolo o llenar una bolsita en un vivero me fue tocando el corazón».

«Aunque ya llevo dos años jubilada, nunca me he alejado de la Forestal y sigo al tanto de cada inspección» aseguró.

La continuidad de una tradición familiar que viene de generaciones se concreta hoy también en Luis Javier Machado Triana, quien es jefe de construcciones y extracción de bolos en el municipio de Santa Clara y lleva 13 años en la entidad, donde también han trabajado sus padres y hermanos.

«Toda mi familia es forestal, nací y me crié en el campo, aprendí el oficio desde niño, viendo a mi padre y hermanos mayores trabajar la madera; para mí, la Forestal es más que un empleo, es un apellido y una forma de vida, pues me gusta lo que hago, como dice el cubano: picar palo».

A sus 28 años, Luis Javier ya posee una medalla por hazaña laboral y ha participado en cuatro contingencias en Pinar del Río y dos en Santiago de Cuba, siempre dispuesto a ir «para donde haga falta».

«La principal fuente de riqueza de esta empresa son los hombres y mujeres del campo», subrayó González Barroso, al tiempo que afirmó sentirse honrada de poder dirigir a estos trabajadores, la inmensa mayoría con muchos años en la actividad forestal.

«Hemos formado nuestros propios precios y aplicado el decreto 138, con salarios que oscilan entre 30 y 40 mil pesos mensuales, lo que ha permitido mantener resultados favorables en medio de un contexto complejo».

Desde 1970, cada 21 de junio el mundo celebra el Día del Trabajador Forestal, instituido por acuerdo del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; en Cuba, la primera celebración tuvo lugar en 1975, con sede en Santiago de Cuba.