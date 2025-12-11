Cuba implementará un nuevo sistema de gestión, control y asignación de divisas

El Gobierno cubano pondrá en marcha un nuevo mecanismo para la gestión, el control y la asignación de divisas, con el objetivo de incrementar los ingresos en moneda extranjera y lograr un uso más eficiente de los mismos.

Los nuevos procedimientos, publicados este jueves en la Gaceta Oficial Número 89, están recogidos en un decreto-ley y tres normas complementarias emitidas por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) y el Banco Central de Cuba (BCC).

Alcance del nuevo mecanismo

Según explicó el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, el nuevo sistema aplica para personas jurídicas (nacionales y extranjeras), personas naturales que realizan actividad económica, proyectos de desarrollo local y de cooperación internacional.

“Este decreto-ley viabiliza las transacciones en divisas en nuestro país. Recordemos que durante la Tarea Ordenamiento se eliminó la dolarización que había en la economía y todas las transacciones pasaron a ser en pesos cubanos”, señaló Alonso Vázquez.

Entre las novedades, el ministro destacó que la norma define qué segmentos de la economía pueden operar en divisas y qué actores participarán en esa actividad. El objetivo central es “lograr el desarrollo de todas las fuerzas productivas con independencia de su actuar económico y régimen de propiedad: empresas estatales, privadas, extranjeras y mixtas”.

Fundamento y objetivos de la medida

Alonso Vázquez aclaró que “la norma parte de la experiencia de los últimos diez años de funcionamiento de la economía. No estamos construyendo el capitalismo con la dolarización parcial de la economía, estamos construyendo un socialismo con las características de nuestro país”.

Asimismo, indicó que la normativa establece esquemas de autofinanciamiento en divisas para todos los exportadores y para quienes se encadenen a ese proceso.

Detalles de las normas complementarias

Por su parte, la presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado Portal, detalló el contenido de las normas complementarias:

La del MEP establece las bases para implementar el nuevo mecanismo y autoriza determinadas transacciones en divisas en la economía nacional.

Las del BCC regulan la operatoria de las cuentas en divisas y los mecanismos de funcionamiento de las Asignaciones de Capacidad de Acceso a la Divisa (ACAD).

Delgado Portal explicó que las ACAD servirán para asignar divisas a “actores económicos sujetos al plan de la economía que no las generan, pero las requieren para actividades económicas priorizadas”. Este mecanismo sustituye a las antiguas “cuentas con capacidad de liquidez (CL)” y tiene una diferencia fundamental: “Cuando estas [autorizaciones] se asignen es porque existe la seguridad de que están respaldadas por fondos que la caja central pone a disposición”.

“Ese actor económico opera en pesos cubanos, por tanto, cuando reciba esa autorización, debe comprar esas divisas”, añadió.

Un marco temporal y transitorio

La presidenta del BCC subrayó que se crea un “paraguas legal” para autorizar de manera temporal transacciones en divisas dentro del país, en respuesta a la dolarización parcial de algunos sectores.

“Se fija un plazo temporal porque no hemos renunciado al objetivo de recuperar un entorno monetario donde el peso cubano sea el centro del sistema monetario y financiero”, afirmó.

Beneficiarios y principios rectores

Delgado Portal señaló que el marco legal beneficia especialmente a exportadores, a quienes reciben financiamiento externo, a quienes comercializan en plataformas online, a los que sustituyen importaciones y a la inversión extranjera. También actualiza la operatoria de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel.

El ministro Alonso Vázquez detalló que el sistema se rige por cinco principios:

Estimular los ingresos por exportación. Fomentar la sustitución de importaciones. Generar mecanismos para el acceso legal a la divisa. Estimular actividades como el comercio electrónico en el exterior. Conjugar los recursos disponibles con las necesidades de fondos que demanda el país.

Fuentes de acceso a divisas

La norma del MEP especifica las fuentes legítimas para que los sujetos de la economía planificada accedan a divisas, entre las que se incluyen: ingresos por exportaciones, comercio electrónico en el exterior, financiamientos externos, aportes de capital, donativos, ventas en la ZEDM, ventas a través de pasarelas de pago internacionales, la compra de divisas en el mercado cambiario oficial y las asignaciones de la Caja Central del Estado.

El ministro concluyó que la norma “está entrelazada con el relanzamiento del mercado cambiario. Esta norma establece las bases para las futuras transformaciones cambiarias que se requieren realizar como parte del Programa de Gobierno”.