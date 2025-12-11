Consejo de Estado da luz verde a tres decretos‑leyes en materia económica

Una actualización de la marcha del proceso de estudio y análisis del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, que se desarrolla en el país entre el 15 de noviembre y el 30 de diciembre, recibieron los integrantes del Consejo de Estado en su sesión ordinaria correspondiente al mes de diciembre encabezada por el Presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández, y con la participación, en el Capitolio Nacional, del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del primer ministro Manuel Marrero Cruz.

La trascendencia de este proceso, como muestra de participación popular, con vistas a enriquecer y fortalecer el Programa de Gobierno a partir de las propuestas concretas derivadas de los debates y de contribuir, con el aporte de todos en su implementación; fue resaltada en el provechoso análisis.

El miembro del Secretariado y jefe del Departamento Económico Productivo del Comité Central del Partido, Jorge Luis Broche Lorenzo, en la presentación de este tema, profundizó en la naturaleza, contenido y alcance del referido Programa de Gobierno; sus antecedentes, estructura, objetivos generales y específicos; así como significó que, como parte del estudio y análisis del Programa de Gobierno, se han realizado 6 361 reuniones, se han producido 54 372 intervenciones y 12 900 propuestas, según datos emitidos al cierre del cinco de diciembre.

Esteban Lazo significó la importancia de esta consulta popular como un ejercicio aportador y de construcción colectiva; y la relevancia de constatar la marcha de sus resultados en esta etapa, tras haber evaluado previamente a profundidad por el Consejo de Estado el cumplimiento de la implementación de los diez objetivos generales del Programa de Gobierno, mediante la rendición de cuenta de sus respectivos responsables en las sesiones ordinarias de este órgano efectuadas en los meses de octubre y noviembre.

En la jornada, el Consejo de Estado aprobó los decretos leyes “Sobre las Transacciones en Divisas en la Economía Nacional”, “De la Educación Financiera” y “De la Asociación entre Entidades Empresariales Estatales y Privadas”.

Por otra parte, los integrantes de este órgano evaluaron, previo a su presentación en el venidero Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los proyectos de ley “De Reducción Excepcional del Actual Período de Duración del Mandato de los Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular” y “General de Ciencia, Tecnología e Innovación”, así como los aspectos relativos a la actualización del Cronograma Legislativo para el año 2026.

En la sesión ordinaria, este órgano aprobó, además, realizar el ejercicio de control y fiscalización a la Aduana General de la República; proceso que será dirigido por la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interior del Parlamento cubano, con la participación también de los diputados de la Comisión de Atención a los Servicios; y que abarcará el cierre del año 2025 y se desarrollará en el primer trimestre del año 2026.

Por último, el Consejo de Estado aprobó reajustar el programa del Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, y desarrollarlo solamente el día 18 de diciembre, mediante videoconferencia; teniendo en cuenta la compleja situación del país.

