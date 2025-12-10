Reconocen a trabajadores eléctricos de Villa Clara por sus labores tras huracanes

✍🏻📸Aimeé Díaz Quesada

Este miércoles fue reconocido un contingente de trabajadores de la Empresa Eléctrica de Villa Clara por su participación en la restauración del servicio tras el paso de diferentes huracanes por el país.



El contingente “Ernesto Guevara”, fue reconocido por su labor en las afectaciones dejadas por el huracán Melissa. Durante el acto también se distinguió a otros grupos de la misma empresa que realizaron labores similares en las provincias de Pinar del Río y Artemisa, tras el paso del huracán Rafael.

El evento fue presidido por Susely Morfa González, Primera Secretaria del Partido Comunista en la provincia, y por Milaxy Yanet Sánchez Armas, Gobernadora de Villa Clara, quienes entregaron el reconocimiento oficial.

Las intervenciones realizadas durante la ceremonia se centraron en la importancia del trabajo técnico ejecutado para el restablecimiento del suministro eléctrico, un servicio considerado esencial.