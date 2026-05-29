Participa Vicepresidente cubano en la inauguración del V Foro Económico Eurasiático

Tomado de Granma /

Cada uno de los mandatarios y representantes de gobiernos que intervinieron centró sus palabras en la necesidad de la integración digital y el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para potenciar el mercado de la Unión Económica Euroasiática.

Bajo el lema central «La Unión Económica Euroasiática en la carrera digital global: apostando por la inteligencia artificial», quedó inaugurado este jueves en esta capital el V Foro Económico de la Unión, con la presencia de los jefes de Estado de la Federación Rusa, de Belarús, Kazajistán, Armenia y Kirguistán, las cinco naciones que integran el bloque regional, y las delegaciones de los países observadores, entre ellas la de Cuba.

El presidente ruso Vladímir Putin centró su discurso en el desarrollo y la implementación masiva de la IA, la integración digital y el fortalecimiento de la soberanía tecnológica y financiera de las naciones de la Unión frente a la presión de las sanciones de los Estados Unidos, mientras que el presidente bielorruso Alexandr Lukasenko destacó la importancia de adaptar la industria nacional a las nuevas tecnologías y compartió la experiencia de Belarús.

Al intervenir en el V Foro Económico Euroasiático el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, denunció el recrudecimiento, en los últimos años, del bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba, el cerco energético y las amenazas de guerra; expresó que las medidas unilaterales limitan el funcionamiento de la economía y causan grandes afectaciones a la población.

En su intervención, Valdés Mesa abogó por buscar alternativas de desarrollo económico conjunto y promover sectores estratégicos de cooperación bilateral entre las naciones de la Unión Económica Euroasiática, y coincidió en la necesidad de desarrollar la digitalización y la Inteligencia Artificial en función de resolver problemáticas de las naciones.

Este V Foro Económico Euroasiático reúne en la capital kazaja a mandatarios, ministros y líderes empresariales de las naciones que integran la Unión o tienen el estatus de observadores, con el fin de consolidar la integración comercial y firmar importantes acuerdos estratégicos internacionales.