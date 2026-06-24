Cuba con la banda completa frente a Estados Unidos

Tomado de Granma /

Una cara totalmente distinta deberá presentar Cuba en su segunda semana de la Liga de Naciones de Voleibol (VNL) para encarar su tensa situación, compromiso que comenzará contra Estados Unidos, tercero en la tabla de posiciones.

El plantel jugará este miércoles a las 11:00 a.m. Cuenta con los cinco estelares que faltaron en la apertura del evento y, si restablecieron su estado de forma tras su larga participación en ligas foráneas, pondrán experiencia y calidad para enfrentar a unos estadounidenses inspirados por su tres triunfos y un revés, 2-3, ante Italia, campeón mundial.

La formación regular que saldrá al terreno en la ciudad francesa de Orléans la deben integrar los bloqueadores centrales Javier Concepción y Robertlandy Simón; los receptores atacadores Marlon Yant –el mejor anotador de la VNL 2025 con 258 puntos– y Miguel Ángel López; como pasador, Julio Gómez y José Masso, el opuesto.

Ese elenco será exigido al máximo porque, con cuatro reveses en un torneo corto de solo 12 partidos eliminatorios, está caminando sobre un fino hilo donde no ha de resbalar, ya que encajar un quinto revés casi estaría firmando la pérdida de su avance hacia los cuartos de finales, como el pasado año, cuando terminaron séptimos en el clásico.

Esencial será la acción incansable de un líder natural, Yant, el hombre que eleva la moral del plantel y, si además de él sobresalen otros jugadores, bienvenido sea para rebasar el difícil momento. No deben olvidar la importancia de reducir los errores propios y asegurar el servicio, que también son elementos para mejorar.

En manos de Gómez estará repartir el juego con habilidad para variar el ritmo del desafío, tratando de desmarcar a sus compañeros del bloqueo rival. Los adversarios van a tratar de molestar con el saque al atacador que muestre efectividad en los remates, por lo cual el buen recibo es primordial para construir una ofensiva de respeto.

En la semana inicial la formación de muchachos debutantes en la VNL no estabilizó su rendimiento y los atacadores de esquina tuvieron pobres desempeños. Nivaldo Días y Julio César Cárdenas, en el revés 2-3 ante Eslovenia, marcaron 14 puntos cada uno, pero en los otros tres compromisos frente a Polonia, Ucrania y China ninguno llegó a diez anotaciones, unido a que el equipo cometió más de 20 errores no forzados por partido.

Es digna de elogio la actuación del opuesto Alejandro Miguel González, quien fue el puntero ofensivo del conjunto. Con sus condiciones de 23 años y 2,07 metros de altura mantuvo durante todos los desafíos un alto espíritu de lucha, y no será extraño verlo pronto en la escuadra cubana como regular.