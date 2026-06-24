Complejo Escultórico de Santa Clara se alista para el tributo al Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez

Tomado de Vanguardia /

Intensa es la actividad en el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara, para dejar acondicionado el lugar donde tendrá lugar la ceremonia de inhumación de los restos del Héroe de la República de Cuba, Ramiro Valdés Menéndez, actividad que acontecerá este jueves en horas de la mañana.

también descansan los restos del combatiente internacionalista Hermes Peña Torres (Hermes), caído en la guerrilla de Salta, Argentina.

En el Memorial descansan los restos de 13 cubanos, incluyendo a Hermes Peña; tres peruanos y 13 bolivianos, además del Che, que era cubano argentino y Tamara Bunke Bider, argentina alemana.

Faltan por llegar los restos del cubano Jesús Suárez Gayol y cuatro combatientes de Bolivia que no han sido encontrados; los otros tres pertenecientes a Intí Peredo, Antonio Núñez Tardío y David Adriazola que si aparecieron, por voluntad de sus familiares permanecen en el país andino.

Como parte del Complejo, también fue construido el museo, donde se atesoran cientos de documentos, fotos y objetos pertenecientes a los combatientes de la guerrilla del Che, o vinculados a aquella epopeya revolucionaria.

Figura también el Mausoleo a los Combatientes del Frente Las Villas, diseñado por la arquitecta Blanca Hernández, que agrupa a combatientes caídos durante la guerra o fallecidos después del triunfo de la columna No 8 «Ciro Redondo», del Directorio Revolucionario 13 de Marzo y del Movimiento 26 de Julio que operaban en ese territorio.

Entre los momentos más importantes en la historia del Complejo, destacan el 30 de septiembre de 1996, día en que se convocó al pueblo ante la presencia en la provincia del Comandante en Jefe Fidel Castro; el 16 de abril de 1997, cuando ante la presencia de Raúl Castro se realizó la convocatoria del 5to. Congreso del Partido; el 17 de Octubre de 1997, cuando se produjo la inauguración del Memorial con la presencia de Fidel, fecha en que llegaron hasta este lugar los restos del Che y seis de sus compañeros en la guerrilla.

Destacan además, el desarrollo del Programa «Aló Presidente», protagonizado por el presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías y el momento en que pernoctaron en el Memorial las cenizas del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz durante su traslado a Santiago de Cuba en noviembre de 2016. (Freddy Pérez Cabrera)