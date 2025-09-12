Continúa compleja situación electroenergética en Villa Clara

#Actualización | 7:30 a. m.

En estos momentos, gran parte de los circuitos de la provincia de Villa Clara continúan afectados. Incluso con solo 20 MW, disponibles esta mañana (7.30 a. m.), apenas tenían electricidad 18 circuitos, de los más de 160 que existen en el territorio villaclareño.

Según Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga en la provincia, se espera en el transcurso de la mañana y del mediodía que vuelvan a tener electricidad paulatinamente los circuitos que fueron apagados en las últimas horas, durante la tarde y noche de este jueves.

Todo depende de la generación térmica, los grupos electrógenos de la llamada generación distribuida, y de lo que puedan aportar los parques solares. Pero en este minuto (7.30 a. m.) el déficit de electricidad en Villa Clara es elevado: exactamente 138 MW afectados, solo con servicio 18 circuitos, para una disponibilidad de 20 megawatts.

✍️ Abel Falcón Curí. CMHW La Reina Radial del Centro