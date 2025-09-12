Intercambia Salvador Valdés Mesa con productores de Encrucijada

📸 Arelys Echeverría

Hasta el municipio de Encrucijada llegó el Miembro del Comité Central y vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, para compartir con directivos del sistema de la agricultura y con productores de la Empresa Agroindustrial de Granos Emilio Córdoba.

Durante el encuentro trascendió el compromiso del movimiento de productores arroceros del territorio, los que han trabajado con ahínco en la campaña a pesar de las limitaciones de productos y con el abasto de agua.

En la actual campaña la empresa cosecho 6 mil 10 toneladas de arroz, de estas 5 mil 6 toneladas han sido destinadas a la canasta básica como plan técnico económico, explico Yanelis Saboridi Pérez, directora Empresa Agroindustrial de Granos quien acotó que se sembraron 8 mil 767 hectáreas de 8 mil 852 para un 101% de cumplimiento.

En el encuentro, el Valdés Mesa instó a trabajar en la contratación en las diferentes formas productivas pues aún quedan reservas en los productores que pueden aumentar las producciones con destino