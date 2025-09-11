Chequea Valdés Mesa programa de inversiones en el Complejo Industrial Labiofam de Villa Clara

Al 95% de puesta en marcha se encuentran las obras en el Complejo Industrial de los Laboratorios Biológico-Farmaceuticos (Labiofam) de Villa Clara, una entidad llamada a convertirse en el principal abastecedor de bioplaguicidas y biofertilizantes para la agricultura cubana.

Hasta aquí llegó en la tarde de este jueves, el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, para pasar revista a su plan de inversiones.

Al respecto, Raydel Rodríguez Ponce, director de esta UEB, explicó que esta planta tiene una capacidad de producción de 6 millones de litros de caldo fermentado, lo cual equivale a una producción de 360 kg de productos sólidos diarios, lo cual podrá cubrir las necesidades del país y pedidos foráneos.

Con un apoyo del Banco de Desarrollo Chino, la planta villaclareña tiene ahora mismo su mayor complejidad en la cobertura de su personal especializado, con el objetivo de la puesta en marcha en el menor tiempo posible.

En ese sentido, el también miembro del Buró Político aseguró que esta industria del centro del país puede cubrir las demandas actuales de bioproductos para la región de Latinoamérica y el Caribe y el continente africano, además de convenios en cuanto a transferencia tecnológica, un aporte importante en materia de exportación para la economía nacional.